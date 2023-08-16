〈焦點股〉掛牌行情失靈 台灣虎航為何連2日亮跌停燈？

台灣虎航 (6757-TW) 昨 (15) 日以每股 42.6 元於創新板掛牌上市，不過，在掛牌首日開高走低甚至一度亮跌停燈號後，今 (16) 日又摜至跌停板，收在 40.05 元，跌破掛牌價，手握「機票」的投資人都在問為什麼？法人認為，主要是因機票價格漸有觸頂轉弱跡象，使航空族群近日走勢偏弱。

台灣虎航昨掛牌首日漲停後打開，甚至一度遭摜至跌停，終場收跌 2.4%，今日再次跌停重挫，投資人關注能否守住 4 字頭。

法人分析，機票價格雖持續居歷史高位，但隨著全球各航空公司持續增班，票價可能已觸頂，再繼續衝高的可能性應不大，因而導致近日航空族群同步面臨修正。

台灣虎航是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，台灣虎航預計至 2027 年將汰舊換新機隊，屆時將達 15 架 A320neo 機隊，拚拓展經營更具旅遊市場價值的新航線。

不過，台灣虎航董事長陳漢銘已直指，雖預料農曆年前需求成長無虞，但隨著旅客航班選擇將更多，票價恐不會再像現在一樣好，恐漸恢復常態。

陳漢銘認為，隨著中國放寬出境旅遊國家，使航班選擇更多，因此，對虎航而言，要積極擴增來台客源，尤其將瞄準日韓二三線城市的來台旅客，有較大成長空間。

台灣虎航上半年營收為 54.73 億元，年增 1681%，營業毛利 15.1 億元，毛利率 27.59%，年增 411.22 個百分點，稅後純益 7.65 億元，EPS1.87 元。