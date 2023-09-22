鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.21億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達16.5%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格26,620.1美元，24小時漲跌幅-1.58%；以太幣(ETH)現報價格1,591.99美元，24小時漲跌幅-1.77%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達9.21億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.78億美元；USDC(USDC)24小時成交量達1.89億美元。

24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅16.5%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅15.5%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅10.4%。

24小時跌幅：LeverFi(LEVER)24小時跌幅7.34%；本體鏈網(ONT)24小時跌幅6.11%；Terra Classic(LUNC)24小時跌幅6.08%。

近一週漲幅：Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅23.2%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅21.8%；金屬幣(MTL)近一週漲幅20.3%。

近一週跌幅：Frontier(FRONT)近一週跌幅53.6%；LeverFi(LEVER)近一週跌幅33.4%；ImmutableX(IMX)近一週跌幅29.6%。

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