鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.52億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達17.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格26,927.62美元，24小時漲跌幅-0.75%；以太幣(ETH)現報價格1,617.52美元，24小時漲跌幅-1.12%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.52億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.72億美元；USDC(USDC)24小時成交量達1.99億美元。

24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅17.3%；STMX(STMX)24小時漲幅16.8%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅12.5%。

24小時跌幅：ImmutableX(IMX)24小時跌幅26.6%；Auction(AUCTION)24小時跌幅28.6%；1INCH(1INCH)24小時跌幅6.23%。

近一週漲幅：金屬幣(MTL)近一週漲幅12.7%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅11.7%；Space ID(ID)近一週漲幅7.81%。

近一週跌幅：Frontier(FRONT)近一週跌幅90%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅45.8%；Auction(AUCTION)近一週跌幅37.6%。

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