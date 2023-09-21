鉅亨美股雷達：市場消化Fed利率決策 聯邦快遞上調全年財測

美股重要看點：

市場持續消化聯準會 (Fed) 最新利率決策和前景。美將公布失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.433%。美股期貨週四 (21 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.48%，標普 500 期貨跌 0.69%，那斯達克 100 期貨跌 0.93%。

Fed 週三 (20 日) 決定將利率穩定在 5.25% 至 5.5% 的範圍內，為 22 年來最高，最新公布的「利率點陣圖」暗示今年底前可能再次升息，明年降息幅度將低於此前的預期。

摩根大通 (JPMorgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周三 表示，未來幾個月，聯準會 (Fed) 可能必須繼續調升基準利率，以對抗持續存在的通膨。

有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文提到，Fed 內部對今年是否應再次升息方面存在分歧，但大多數官員傾向年底前再升息 1 次，但他引述經濟學家論點稱，鮑爾並不渴望再次升息。

Timiraos 提到，目前的數據沒有好到能讓 Fed 繼續升息，但也沒差到能讓 Fed 明確停止升息，因此 9 月決定利率按兵不動，11 月和 12 月將有更多重要數據出爐，影響央行決策。Fed 還表示，預計到 2024 年將利率維持在比今年稍早預期更長的時間內。

被譽為「新債券天王」的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 在 Fed 決策後表示，9 月維持利率不變是一段時間最好的決策，此外，由於美國經濟面臨聯邦政府關門等風險，美國公債將成為短期內具吸引力的投資工具。

摩根士丹利財富管理公司投資長 Lisa Shalett 表示，過去幾個月，美股一直處於低波動性的狀態，估值在短期內不太可能大幅上漲或下跌。在最好的情況下，美股在未來 6 到 9 個月內將處於區間波動，主要受企業盈餘和本益比所影響。

此外，Shalett 也警告說，除了僵固性通膨問題，下一季企業獲利放緩也可能對美股造成打擊，失業率上升和經濟成長放緩可能會導致消費者支出水準下降。「我們已處於經濟週期的末期，實現獲利和利潤率提高恐怕很難實現。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國第二季經常收支 (億美元)，預估 - 2198，前值 - 2193

美國上週初領失業金人數 (萬人)，預估 22.5，前值 22

美國上週續領失業金人數 (萬人)，預估 169.5，前值 168.8

美國 8 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 410，前值 407

美國 8 月成屋銷售年化月增率初值 (%)，預估 0.7，前值 - 22

重要個股動態：

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 周二 (20 日) 發佈 2024 會計年度第一季 (8/31 止) 財報，獲利大於華爾街預期並上調全年財測，激勵盤後股價漲逾 5% 。

聯邦快遞將 2024 全年 EPS 自先前估計的 16.50 美元至 18.50 美元區間範圍，上調為 17 至 18.50 美元，前者中值為 17.50 美元，後者中值約 17.75 美元，即預測中值上調 25 美分。2023 全年 EPS 接近 15 美元。

FDX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 本月訪問印度五天、造訪四個城市，商業目的很清楚：希望在美國加強限制對中輸出高階晶片、業界尋求替代製造基地的情況下，印度能成為輝達人工智慧 (AI) 的人才來源、晶片生產地和產品銷售市場。

黃仁勳在邦加羅爾一場記者會中說：「印度有資料、有人才。這將是世界上最大的 AI 市場之一。」

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital markets) 分析師 Matthew Swanson 在一份報告中指出，國際商業機器公司 (IBM-US) 的軟體事業如今被低估，未來仍有成長潛力，將該公司股價評級設為「優於大盤」(Outperform)。

Swanson 將 IBM 股票的目標價定為 188 美元，是 FactSet 調查的 18 名華爾街分析師中最高的目標價。自 2014 年 4 月 15 日收盤價 188.19 美元以來，該股收盤價從未達到 188 美元。新目標意味著較目前水準還有 24.9% 上漲空間。