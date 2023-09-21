金融債正夯！台股全市場9檔金融債ETF優缺點分析！

美國聯準會 FOMC 昨晚會議決定維持利率不變，聯邦資金利率仍為 5.25%～5.5%，根據 9 月最新公布的點陣圖顯示，2024 及 2025 年的預期利率中值，分別從 4.6％、3.4％上調至 5.1％及 3.9％，代表未來兩年將持續維持在利率高水位；不過，當市場普遍看好明年緩步降息，加上債券價格已創近 10 年新低點，令股民直呼「現在債券太便宜，買債根本是送分題！」

今年全球債市淨流入 2,153 億美元，為股票市場的三倍；此外，根據台積電 2023 上半年的財報資訊，台積電持有的有價證券 (帳列科目：透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產) 中，帳面金額前 9 大的公司債的發行人均為「美國大型金融公司」，分別為：美國銀行，摩根士丹利，摩根大通，高盛，富國銀行，花旗，三菱日聯，三井住友，匯豐。

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若想跟著台積電布局金融債，但不太清楚債券怎麼買？覺得債券投資門檻太高，則可以選擇在台股市場直接買進「金融債 ETF」，過去台灣的債券 ETF 讓投資人望之卻步，主因就是價格過貴，一張股票動輒 3~4 萬元，而於 9 月 25 日到 28 日募集的「國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF」(基金之配息來源可能為收益平準金)，股票代碼 00933B，是全台第一檔擁有月月配息和平準金機制的債券 ETF，發行價格更是親民，為市場上首檔 15 元的公司債 ETF，一張僅 1 萬 5 千元，解決了小資族投入債券市場的最大痛點。

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而收益平準金制度，也不怕未來上市後，過多投資人蜂湧申購造成配息稀釋的問題，月月領息更是「投資有感」，債市投資契機已然浮現，投資金融債正得時，小資族也不能錯過，過去存金融股的思維也該與時俱進，未來用金融債來為自己打造每月配息的金雞母！

而目前台股市場總共有 9 檔金融債 ETF，總結來說：(1) 根據統計至 2023/08/31 的市場公開資訊，合計規模高達 2695.13 億元。(2) 2022 殖利率平均 4.03%，今年以來的殖利率均值則是 3.36%。(3) 總管理費平均為 0.45%，比較結果：00933B 以及 00773B 收取最低 0.26% 的總管理費率，其次為 0.28% 的 00778B，第三名為 0.29% 的 00724B。(4) 00933B 及 00773B 是台股市場「唯二」月月配息的金融債 ETF，其他金融債 ETF 均為季配息。