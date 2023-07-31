北榮攜手日立永大電梯推動節能 實踐醫療永續進行式

2023 台灣最大 SDGs 亞太永續博覽會日前於世貿 1 館展出，吸引業界高度關注的其中一個展區為「城市區塊」，詳細介紹了永續城市規劃的重要要素，包括都市規劃與管理以及永續運輸系統。

日立永大電梯表示，聯合國 SDGs 的永續城市指標已成為現代都市下一步發展指引，順暢的垂直運輸將成為智慧建築當中的最後一塊拼圖，透過日立提供完整的遠端服務系統，不僅能安全安心的搭乘環境，在運輸調節上，根據實際人流情況有效地進行電梯配送，從而實現高效的電梯運作，相對減少電梯能耗。

以日立永大電梯的實例來說，大型醫學中心台北榮民總醫院所安裝的電梯配送系統，於電梯等候區的梯廳以及電梯內裝設 AI 系統，若偵測到電梯內空間已滿，立刻透過雲端系統配送電梯，不僅能減少人流等候時間，還能最大化電梯效能。此外，台北榮總電梯系統同步搭配能量回饋器，不僅能有效降低公共用電外，更能協助大樓在未來參與綠電力市場，實現綠色轉型。

針對全球淨零趨勢，董事長井手浩二日前強調，日立永大電梯重視安全，專注於台灣市場，且積極參與政府減碳政策，並尊重客戶的需求，提供相對應的解決方案，為公司主要目標。

因此，日立永大電梯先前推出整合型服務 Hitachi Care and Green Service，涵蓋智能遠程維保服務以及電力回收系統， Hitachi Care and Green Service 將協助用戶實現能源管理效益及應對停電等緊急狀況外，更能參與綠電市場，創造未來商業價值。

日立永大電梯為日商株式會社日立製作所 (6501-JP) 全資子公司，於 2022 年 4 月 21 日完成股份交換，並持續推動可運用技術 (OT)、先進情報技術 (IT) 及高性能產品作為創造正向的社會、環境、經濟價值，提供客戶完整的智慧樓宇解決方案，並且將電梯系統整合與樓宇系統相結合，完成智慧樓宇的最後一塊拼圖。