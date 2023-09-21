〈貴金屬盤後〉Fed利率預測偏鷹派 黃金現貨漲幅收斂

美國聯準會 (Fed) 決議出爐前，黃金期貨周三 (20 日) 收高，為連續第五個交易日上漲，Fed 一如預期決議按兵不動後，黃金期貨保持大部分漲勢，黃金現貨漲幅收斂。交易員靜待本周接下來將宣布的英國央行 (BOE) 和日本銀行 (央行) 決議。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上揚 13.40 美元或 0.7%，報每盎司 1967.10 美元，連續第五天上漲，為 1 月以來最長連漲走勢。黃金期貨盤中曾漲到 9 月 1 日以來最高價。

Fed 決議公布後，黃金期貨電子盤時段報每盎司 1967.10 美元。黃金現貨價盤中漲幅從 0.9% 縮小為 0.6%，約報 1942.19 美元。

Fed 決議維持聯邦資金利率目標區間在 5.25-5.50%，但堅持鷹派立場，利率預測點狀圖顯示，官員預期今年底前還會再升息一次，對明年的政策預期也比之前預估的更緊縮。

Fed 主席鮑爾表示，官員將以「逐次會議」決定利率，也準備好在適當的時候進一步升息。

決議公布後，交易員對明年的降息預期減弱。紐約獨立金屬交易員 Taii Wong 說：「由於 Fed 的點狀圖比預期更鷹派，黃金和白銀脫離盤中高點，金屬價格原本都以更鴿派的點陣圖來定價。」

根據 9 月最新公布的點狀圖，今年底利率預測中位數維持 5.6%，暗示今年還會再升息一次，2024 年從 4.6% 提高到 5.1%，這暗示 2024 年可能有兩次降息。

Fed 決議讓美元周三盤中跌幅收斂，10 年期美債殖利率躍升。

雖然黃金是對抗通膨的避險工具，但當利率走升並且帶動公債殖利率走高時，持有不孳息資產的機會成本就會增加，導致黃金相形失色。

黃金期貨本周和今年以來仍保持上漲，儘管本月和本季迄今是走跌的。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 說：「持續支撐黃金的是來自央行的穩健需求，各國央行正在持續轉進黃金，以分散布局。」

本周還有其他國家央行將宣布決策，包括周四的 BOE 和瑞士央行 (SNB)，以及周五的日銀。

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