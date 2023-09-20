【量大強漲股整理】台股日線連三黑，有機會走出【先蹲後跳】格局?

台股受美股下跌拖累下，加上台指期結算，大盤出現振盪走低格局，終場下跌 101.57 點，成交量 2777.7 億元。

看一下三大法人: 外資再度賣超 181.91 億元；自營商賣超 93.44 億元；投信續挺台股，買超 24.29 億元，寫下連 35 買紀錄；三大法人合計賣超 251.06 億元。

台股今日早盤以小跌開出後，AI 股一度開演大反攻劇本，鋼鐵、航運強悍力挺，隨後大盤量增翻紅，但因電子權值股無力撐盤，遇預台指期結算影響，震盪走低，技術面，雖然今日收黑 K 棒，但台股在連三日回檔下，並未出現爆量，反倒是量能都維持在三千億元以下，視為量縮整理，目前市場上都在等待聯準會 (Fed) 利率決策會議，預期 9 月將跳過升息機率高達 99%，市場關注聯準會主席鮑爾對 11 月會議的看法；且台股在八月份以來，回測半年線後的兩次，都出現強勁的反彈，下檔半年線目前仍是上揚，有一定的支撐力道存在，投信已連續買超 35 日，合計 1059 億元、官股重回台股懷抱兩日，買超 109 億元，更顯示內資作帳行情 + 政府刻意撐盤，讓指數維持在半年線上整理，目前超過 700 家上市櫃公司已完全填息，發放現金約 890 億元，銀彈充沛，往年 Q4 是台股上漲機率最高的一季，隨著總統大選在即，政府極需政策支持，儘管這兩天盤勢稍作震盪，拉回即是買點，Q3 季底內資作帳加上四年一次的選舉行情，Q3 季底前先跌後面就怎麼漲回去，台股有機會走出先蹲後跳格局。

個股部分: 權值股， (2330-TW) 台積電，表現疲弱，下跌 3 元以 535 元作收；AI 族群回神，外資連兩日反手買超，(3231-TW) 緯創、(2356-TW) 英業達；強勢個股，(3036-TW) 文曄，併加商 Future，股價強奔漲停百元關卡、(4961-TW) 天鈺，大漲半根停板；BDI 上漲，散裝的，(2612-TW) 中航、(2617-TW) 台航，也上漲表態，貨櫃三雄，(2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明、(2615-TW) 萬海，也齊漲約 1%，盤面個股就是走輪動的格局。

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【上市量大上漲股】

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【上櫃量大上漲股】

(8068-TW) 全達

(8064-TW) 東捷

(2641-TW) 正德

(6156-TW) 松上

(1584-TW) 精剛

(6274-TW) 台燿

(6684-TW) 安格

(3689-TW) 湧德

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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