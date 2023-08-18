太陽能裝機需求增+新產能開出 台聚EVA本季獲利有撐

台聚 (1304-TW) 今 (24) 日召開法說會，展望後市，公司表示，雖然整體經濟環境不佳，不過太陽能裝機需求持續看好，加上新產能投產支撐下，EVA 需求穩定，EVA 第三季獲利有望與第一季相當。

台聚指出，今年塑化業狀況不好，EVA 算是逆勢較好的產品，其中，古雷石化新產能 5 月投產後，預期第三季產量會比上季增加，將帶動中國營運虧損縮小；台灣 EVA 本季獲利不會太差，但難達到過去兩年水準。

另外，從研調機構數據來看，2023 年全球太陽能裝置裝機量從 305-350GW 上修至 350GW，其中有三分之一是中國市場，因此也帶動中國 EVA 下半年需求比上半年好。

PE 方面，台聚表示，受到價格影響，今年市場狀況很不好，無法逃過經濟不景氣，上半年產能約 4 萬噸，算是近幾年低點，此外，中國經濟復甦不如預期，且外銷市場競爭激烈，第三季可能持續虧損。

對於原料看法，台聚認為，原油供應趨緊，需求則因全球經濟景氣、中國經濟刺激方案等因素，油價趨勢略為向上，預計今年油價落在 80-95 美元震盪；乙烯原料在亞洲供過於求、美國供應充足，亞洲廠家已降低開工來維持價格。

中國商務部擬終止《海峽兩岸經濟合作框架協定》(ECFA) 對台關稅優惠，對此，台聚回應，此事政治層面高，目前中國、台灣沒有確切的終止時程。而台聚唯一有涵蓋在內的產品是 SAN(苯乙烯、丙烯腈)，年銷售量約 2 萬噸，不過銷往中國數量有逐步降低。