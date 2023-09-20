〈台股盤前要聞〉台積電攜德培育人才、資本市場明年大變革 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積電與德國薩克森自由邦與德勒斯登工業大學簽署「半導體人才培育計劃協議」，將透過全新的交換學生計劃，共同培育未來半導體人才；金管會宣布，創新板股票明 (2024) 年起納入信用交易、借券及款項借貸等標的範圍之交易面措施；此外，也規劃整併興櫃市場一般板及戰略新板。以下是今 (20) 日必看重要財經新聞。

台積電攜手德政府、大學培育人才 首批學生明年 2 月來台

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (19) 日宣布，與德國薩克森自由邦與德勒斯登工業大學簽署「半導體人才培育計劃協議」，將透過全新的交換學生計劃，共同培育未來半導體人才，每年最多可望有 100 位表現優異的學生前來台灣，參與這項為期約 6 個月的計劃。閱讀全文...

資本市場明年起大變革！創新板納入信用交易 規劃興櫃與戰略新板整併

金管會昨 (19) 日宣布，創新板股票明 (2024) 年起納入信用交易、借券及款項借貸等標的範圍之交易面措施；此外，也規劃整併興櫃市場一般板及戰略新板，並開放整體興櫃市場得採簡易公開發行機制，亦是從明年起實施。閱讀全文...

中鋼 8 月稅前轉盈終止連二虧 9 月量穩價揚獲利可望續回溫

中鋼 (2002-TW) 昨 (19) 日公告 8 月自結損益，稅前盈餘 4210.7 萬元，終止連二個月虧損，年減 87.8%，9 月出貨量持穩、盤價向上，營運可望進一步回溫；累計前 8 月稅前盈餘 13.24 億元，年減 95.8%，每股稅前盈餘約 0.08 元。閱讀全文...

遠東新市況回溫開案量漸增 Q4 登全年高峰

遠東新 (1402-TW) 經營團隊昨 (19) 日表示，隨著客戶庫存調整在上半年告一段落、市況落底反彈，第四季估來到全年高峰，目前也看到客戶開案量有增加的趨勢，明年上半年紡織景氣可望回到正常水準。閱讀全文...

泰碩伺服器水冷、車用 ADAS 放量 明年營運回到 2022 年水準

散熱廠泰碩 (3338-TW) 昨 (19) 日舉行法說，展望後市，總經理梁竣興表示，隨著伺服器水冷散熱開始出貨、陸系客戶的車用自駕輔助系統 (ADAS) 有望第四季底前放量，期望推升下半年營運逐季成長、明年營運拚回到 2022 年水準。閱讀全文...