建商籌資案不斷 上曜擬發行6萬張現增股 公開募資申報生效

上市建商上曜 (1316-TW) 去 (2022) 年營運轉盈，全年稅後純益 1.41 億元，每股純益爲 0.7 元，上曜決議對去年盈餘擬配發每股 0.7 元現金，爲 25 年來的首度股利配發；不過，上曜擬發行 6 萬張現增股向股東籌資，將用於充實營運資金，今 (16) 日並獲金管會核准申報生效。

上曜的發行增資股籌資案，也為 2023 年以來繼欣巴巴 (9906-TW)、亞昕 (5213-TW) 在市場籌資 2 億元及 11.75 億元之後，另一決議進行公開籌資的上市建商。

上曜 2022 年全年營收 23.32 億元，毛利率 25.19%，年增 5.9 個百分點，稅後純益 1.41 億元，較 2021 年由虧轉盈，每股純益爲 0.7 元。配發的股利包括 0.4 元盈餘配發股息及 0.3 元資本公積配發現金。

上曜去年營運轉盈的重要關鍵在，上曜在預售時銷售達 4 成的「湖美帝璟」於 9 月起陸續交屋入帳，上曜「湖美帝璟」剩下 6 成的餘屋預計 2023 年第二季後重新開賣，在成本與費用早已投入控制、單坪房價隨著房地產市場進一步推升、交屋進度如預期下，有望 2023 年整體營運、獲利表現展現強勁成長的態勢。

上曜指出，排除 2023 年可能達完工的個案外，在手線上個案共 9 案，總銷金額估逾 300 億元，在成本與費用早已投入控制下，有機會創造公司未來 6 年的營運穩健成長