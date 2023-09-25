成就台灣最大債券基金 30年橫掃全球93座基金獎 解析聯博債券投資團隊的「秘密武器」

在過去的幾十年中，每一位投資人都經歷了金融市場的起伏。面對亞洲金融風暴、科技泡沫，甚至新冠疫情等巨大的衝擊，誰不想尋找一個能保護自己資產且有持續成長機會的避風港呢？在這多空輪動的市場中，有少數基金反覆通過各種市場風暴的淬鍊，持續屹立不搖，甚至締造出亮眼成績。

檢視在台灣註冊銷售的境內外債券基金約 480 多檔，成立超過 30 年的僅僅 16 檔 (註 1)，其中一檔繳出逾 350% 的亮眼報酬率，那就是全球規模逾新台幣 6,500 億元、「全台最大債券基金 (註 2)」的 聯博 - 美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 。

解析基金致勝的秘密武器有兩樣：一是身經百戰且各有所長的團隊成員緊密合作；二是可同步實踐追求較高收益水準並降低資產波動目標的核心策略。

基金長青的兩大秘密武器，對的人、對的策略

先從團隊說起，這檔旗艦型債券產品的背後，並非單憑一位明星經理人，而是來自全球超過 230 位專才包括經濟學家、信用分析師、責任投資及計量專家、投資組合經理的緊密聯繫相互支援。債券市場複雜且多元，信用評等、存續期間、不同債券類型都需要推敲研究，唯有依靠絕佳的團隊合作經驗，才能成就傲人績效。

團隊中，包括負責全方位收益投資策略，動態調整布局投資組合的聯博集團美國多元固定收益總監馬修・謝爾頓（Matthew Sheridan）、擁有量化背景且擅長利率及匯率走勢分析的聯博集團固定收益共同主管暨全球固定收益投資總監史考特・迪馬喬（Scott DiMaggio），以及專研公司債、非投資等級債、新興市場債等領域的固定收益共同主管暨信用債券投資總監葛尚・狄斯坦費（Gershon M. Distenfeld）更是這檔基金及其核心策略起始的幕後重要推手。

儘管三人來自不同背景、專長也不同，但卻有共同的理念。以馬修・謝爾頓來說，1987 年的全球股災發生時，當時他爺爺盯著電視、看著股市下跌逾 20% 的表情讓他終生難忘，也激發他不斷思考，如何能為客戶實現下檔風險較低、波動較平穩的長期投資報酬。

其中一個可能性，就是突破以往的慣性思維。在 30 年前時，多數資產管理公司習慣專注在單一債券的投資研究，公司債歸公司債、新興市場債又歸屬另一團隊，領域劃分壁壘分明，迪斯坦費說道。



然而，為了提供客戶一致的收益水準，，聯博團隊激盪出許多創新想法，如何把這些債券融合為一個投資策略，其一便是利用國庫券與非投資等級債負相關特性，迪馬喬指的正是槓鈴策略 (barbell strategy)。儘管該策略在當時顯有人知，卻成為奠定本基金 30 年來績效細水長流的基石。

槓鈴策略為核心，30 年超群實力橫掃全球 93 座基金獎 (註 3)

想像在槓鈴的兩端是固定收益領域中兩種風格截然不同的部位：投資等級債與非投資等級債。投資級公司債、美國國庫券等券種的信用評等較高、風險較低，可提供相對平穩的報酬機會；非投資級公司債及新興市場債，雖然波動較大但擁有較佳的收益與成長潛力。兩種不同的部位，結合在同一個投資組合中，由基金團隊依據市況動態平衡，便可收到增加收益機會並減輕信用及利率風險的效果。

這檔基金所採用「槓鈴策略」歷經 30 年的嚴峻考驗，不僅陪伴投資人度過難熬的金融海嘯、歐債危機，以及新冠疫情，甚至創下逾 350% 的累積總報酬率。

打下成功的基礎後，要能走得長遠，面對危機的因應方式也相當重要。迪馬喬曾分享，多年來團隊做過許多艱難的決策，印象最深刻的便是 2008 年的金融海嘯與 2011 年末的歐債危機。回顧面對金融海嘯時的情境，當時基金團隊成員間十分激烈地辯論著應該如何面對這場巨大風暴，最後決定提高基金的曝險部位。

同樣地，在時隔金融海嘯不久的歐債危機，許多人仍記憶猶新，擔憂可能重蹈 2008 年覆轍，然而基金團隊成員考量各面向後判斷，歐債危機不會擴大為全球性危機，利差擴大反而提供基金在非投資級債及新興市場債部位進場良機。

在投資情緒詭譎多變時，做出違反市場共識的決定的確容易讓人不安，但這些並非來自單一經理人的獨斷，而是在團隊反覆討論、激辯下，秉持專業與信念才做出的判斷；就因為當時正確且果斷的決策，成效在接下來的幾季、甚至幾年中慢慢顯現，為客戶創造相當豐厚的成果。

展望 2023 年與未來投資機會

強調收益、均衡、多元，成就台灣最大債券基金

值得一提的是，聯博債券投資團隊有一致堅持的核心價值，這些價值不僅放在心裡，也常常掛在嘴上。幾年前，基金團隊曾將幾場研究會議的內容轉錄為逐字稿，再進一步轉化成文字雲；有趣的是，「收益」、「均衡」、「多元」是最常被提及的字眼，這些價值也是聯博債券團隊在為客戶的資產把關時，時時互相提醒的最高準則。

聯博 - 美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為全台最大債券基金，基金在全球的規模更超過 6 千億新台幣，主要布局多元債種，在強化收益機會的同時緩和下檔風險，致力為投資人尋求相對穩健的投資成果。這檔基金自 2010 年以來榮獲全球 93 座獎項肯定，可謂橫掃全球基金獎。

始終如一、嚴守紀律的投資策略為引領基金走向成功的至要關鍵。展望下個 30 年，這群平均業界年資 22 年的操盤團隊，仍將秉持著平衡風險、多元布局、增加收益的信念，為客戶解決更多投資難題。

(註 1). 資料來源：理柏，截至 2023 年 8 月 31 日。本基金 A 級別美元成立日為 1993 年 7 月 1 日。

(註 2). 係指在台註冊銷售之境外基金及在台成立之境內基金規模比較。目前本基金全球規模為 6,543.31 億新台幣。資料來源：境外基金資訊觀測站及公開資訊觀測站。資料日期：2023 年 7 月。

(註 3). 統計 2010 年以來，本基金來自台灣、 香港、新加坡、波斯灣、中東北非、奧地利、荷蘭、瑞士、德國等國獲得理柏、香港指標雜誌 (BENCHMARK) 所頒基金獎項，全球共獲 93 座獎項。獎項資料來源：理柏 (Lipper)、香港指標雜誌 (BENCHMARK)。資料日期：2023 年 4 月。

關於聯博資產管理公司

聯博為全球知名投資管理公司之一，旗下管理全球各地客戶資產約 6,760 億美元 (截至 2023 年 3 月 31 日)。聯博透過以研究為導向的平臺，提供所有客戶與全球大型機構法人同等級的強大研究資源。營業據點分佈於全世界超過 20 個國家，提出各種在地、區域與全球觀點與專業知識。聯博擁有業界數一數二的基本面與計量研究團隊，350 多名專業知識與經驗兼具的分析與投資人才，致力於發掘世界各地的投資機會。聯博亦提供完整的多元化投資策略，包括成長型和價值型股票、固定收益服務，以及複合式與資產配置策略。

* 聯博資產管理公司 (AllianceBernstein L.P.) 為聯博投信擔任總代理之境外基金之投資經理公司。資料來源：聯博，資產管理規模單位皆為美元。資料日期：2023 年 3 月 31 日。

風險聲明

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所列之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用〈含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，或請聯絡

您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。若基金非投資等級債券佔顯著比重者，適合「能承受較高風險之非保守型」投資人。美國 144A 債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

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