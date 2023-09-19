〈遠東新產品發表會〉碳補捉產品應用再擴大 攜adidas合作跨運動市場

遠東新 (1402-TW) 碳補捉產品應用再擴大，利用工業廢氣製成的低碳聚酯，除了獲得時尚品牌 ZARA 和 H&M 的青睞以外，今年更與 adidas 攜手合作，跨入運動領域。

遠東新表示，與合作夥伴 Lanzatech 運用獨特生物技術，將捕捉到的煉鋼廠碳排氣體轉化為乙醇，最終製成 FENC TOPGREEN Bio3 PET 低碳聚酯，將工業排放之溫室氣體轉化為服飾、運動鞋等產品的全新環保素材。

遠東新今年也與運動品牌 adidas 攜手，發表 SS23 MELBOURNE TENNIS COLLECTION，藉由國際運動賽事推廣減碳的各種可能性，樹立產業新標竿。

此外，遠東新也與 IKEA、鎰呈行共同推動國內首例廢布全循環回收合作，透過遠東新 FENC TOPGREEN rTEX 技術，將廢棄聚酯紡織品製成回收纖維及布料，設計成提袋，作為消費滿額禮回饋給 IKEA 會員，落實封閉循環供應鏈。

遠東新說明，FENC TOPGREEN rTEX 短纖紗是藉由物理機械方式，將織物廢料碎、熔融造粒、抽絲及假撚加工，無添加任何化學用品，轉化成 100% 再生短纖紗，已應用於衣著、背袋、鞋材及家飾等產品。