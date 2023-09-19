波力-KY自結前7月EPS爲3.77元 營運主軸在航太及車用市場開發

複合材料廠波力 - KY(8467-TW) 今 (19) 日公布最新獲利資訊，公司自結 7 月營收 2.24 億元，年增 23.25%，單月稅後純益爲 3500 萬元，年減 37%，每股純益爲 0.61 元，加計上半年財報，今 (2023) 年前 7 月稅後純益 1.93 億元，依目前股本計算，每股純益爲 3.77 元。

複合材料廠波力 – KY 目前營運主軸在於航太材料及汽車輪圈市場的開發，將成為波力 - KY 成長的動能，總經理洪進山指出，波力 - KY 對進行航太業務的開發已長達 5 年時間而獲認證，並成為漢翔 (2634-TW) 的長期戰略合作夥伴，航太應用產品預計於 2024 年第一季開始投入量產。

波力 - KY 飛機複材次結構件業務已取得漢翔客戶的航太供應商 ID 認證碼，同時洪進山指出，波力 - KY 在航空飛機座椅碳纖維零組件市場上也大有斬獲，除將切入未來 20 年 4 萬架新飛機航空座椅市場，此外每隔 6 年，飛機內艙航空座椅還有改艙換新的剛性需求使用量。

波力 - KY 指出，歐美客戶已提供複材飛機座椅模具正式圖面展開產品開發量產前相關準備工作。波力集團在台中大里設立航太級複材研發中心，專注飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材次結構件產品開發量產，並於 2022 年 4 月通過取得 AS9100D 航太品質系統認證，預計於 2024 年第一季開始投入量產。

此外，波力 - KY 也在汽車輪圈市加速開發，洪進山指出，波力 - KY 除開發的產品之外，也進一步切入全碳纖維輪圈產品的開發，新產品並已取得 SAE 的認證。

波力 - KY 在 2023 年上半年營收 8.84 億元，毛利率 36.3%，年減 1.98 個百分點，稅後純益 1.58 億元，年減 30.13%，每股純益爲 3.19 元 。