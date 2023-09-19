返校季拉低串流 美國傳統電視收視率8月增色不少

市場研究公司尼爾森表示，隨著返校季開始，串流收視率略有下降。越來越多美國人在 8 月轉向傳統電視觀看新聞和戲劇節目。

根據尼爾森關於電視市場狀況的月報，8 月廣播電視和有線電視合計占電視總使用量的比率，從 7 月的 49.6% 升至 50.6%。

受 NFL 季前賽開賽以及美國總統選舉周期拉開序幕的首場共和黨候選人辯論的推動，有線電視收入增加了 1.7%，推動了傳統電視節目的成長。

由於 NBC 的《美國達人秀》和 CBS 的《老大哥》等節目的提振，自 1 月以來一直在下降的廣電收視率在 8 月成長了 1.6%。

然而，戲劇和新聞仍然是收視率最高的類型，分別占 8 月廣電收視率的 16.9% 和 24.8%。

上個月串流收視率環比下降 1.6% 至 38.3%，但仍是收視率的最大宗。

近 80% 的下降歸因於 2 至 17 歲的年輕觀眾，他們在推動夏季收視率激增後重返校園。

尼爾森表示，雖然串流媒體呈現季節性疲軟，但自去年 8 月以來該類別的市占率已上漲 7.0 個百分點。

康卡斯特 (CMCSA-US) 的 Peacock 上個月在串流媒體服務中增幅最大，得益於「WWE SummerSlam」、「NFL 名人堂比賽」的同步轉播以及「超級馬利歐兄弟電影」的成功等活動。

尼爾森表示，法律劇《金裝律師》和《下流正義》是 8 月最受歡迎的兩部串流影片。