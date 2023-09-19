〈泰碩法說〉伺服器水冷、車用ADAS放量 明年營運回到2022年水準

散熱廠泰碩 (3338-TW) 今 (19) 日舉行法說，展望後市，總經理梁竣興表示，隨著伺服器水冷散熱開始出貨、陸系客戶的車用自駕輔助系統 (ADAS) 有望第四季底前放量，期望推升下半年營運逐季成長、明年營運拚回到 2022 年水準。

伺服器方面，泰碩的終端客戶為中國短影音平台，從今年 8 月開始出貨水冷散熱模組，執行副總劉克平指出，隨著該客戶對資料中心需求強勁，目前訂單能見度高。

車用部分，泰碩去年開始與陸系車廠合作開發 ADAS 水冷散熱，梁竣興坦言，由於車廠環境測試嚴謹、測試時間比預期久，目前僅出貨 1000 組，預計最快今年第四季中下旬放量。

據了解，泰碩目前獨家供應該車廠中控平台散熱模組，而 ADAS 水冷散熱平均單價再高出 5 倍，若年底前順利放量，有助明年獲利提升。

談到水冷散熱，劉克平表示，旗下投影機、車用散熱、伺服器等都有水冷散熱產品出貨，目前水冷散熱占整體營收比重約 7%。

整體來說，泰碩營收成長動能將來自伺服器與車用，法人預期，上下半年營收比約 45:55，第四季營收有望季增 3-5%；其中，伺服器今年營收比重可從 17% 提升至 18-19%、車用年底前從 12% 擴大至 15%，明年進一步增至 20%。