信音擬斥6.6億元入股泰碩 跨足散熱領域

連接器廠信音 (6126-TW) 今 (10) 日宣布，擬以不超過 6.6 億元，取得散熱廠泰碩 (3338-TW) 股權，信音看好，AI 發展將帶動散熱需求，藉由此次投資跨入散熱領域，能達到產品多元化綜效。

據了解，信音目前內部規劃是要取得 12-14% 的泰碩股權，預定完成日為今年 8 月 31 日前。信音今日也同步公告第二季每股純益 0.37 元、上半年為 0.76 元。

信音副董事長暨總經理彭朋煌表示，雖然信音與泰碩產品有別，但皆為電子產業重要的零組件，客戶群互有優勢，期望透過此次股權投資，強化雙方合作關係，並使公司跨出連接器產業，拓展業務及產品多元化。

彭朋煌進一步指出，近期生成式 AI 風靡全球，被視為下一個生產力爆發開端，全球瘋 AI 浪潮下，帶動高性能算力需求，對散熱節能要求隨之提升，有利泰碩業務未來成長。

泰碩產品涵蓋導熱元件、散熱模組、連接器、讀卡器及 NFC 模組等研發、製造、加工、銷售，應用於電動車用、網路通訊、雲端運算、工業應用、消費性產品等範疇。客戶群多為大陸或台灣知名品牌或代工大廠。

信音連接器產品應用涵蓋新能源、消費型電子、車用電子、筆記型電腦等範疇。客戶群多為大陸或台灣的電子業知名品牌或是代工大廠，以及歐美知名品牌廠。