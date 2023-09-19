鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至15.33元，預估目標價為620元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.33元上修至15.33元，其中最高估值16.59元，最低估值14.46元，預估目標價為620元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.59
|20.53
|26.15
|最低值
|14.46
|14.88
|20.24
|平均值
|15.36
|17.61
|22.36
|中位數
|15.33
|17.41
|21.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|119,152,160
|138,360,700
|160,897,040
|最低值
|109,535,000
|116,710,000
|150,061,000
|平均值
|113,904,840
|129,064,670
|154,861,520
|中位數
|113,255,000
|130,970,500
|152,329,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.72
|18.02
|13.87
|9.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
|51,830,417
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。