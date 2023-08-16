鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至15.13元，預估目標價為616.98元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.13元上修至15.13元，其中最高估值16.12元，最低估值13.71元，預估目標價為616.98元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.12
|19.06
|24.25
|最低值
|13.71
|13.85
|20.24
|平均值
|15.16
|17.3
|21.6
|中位數
|15.13
|17.4
|21.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|116,224,000
|134,150,000
|160,649,560
|最低值
|109,535,000
|109,050,000
|150,061,000
|平均值
|113,124,340
|127,229,110
|152,738,460
|中位數
|113,041,120
|128,784,550
|150,371,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.72
|18.02
|13.87
|9.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
|51,830,417
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。