鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至16.75元，預估目標價為685.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.23元上修至16.75元，其中最高估值17.73元，最低估值16.25元，預估目標價為685.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 17.73 20.97 26.67
最低值 16.25 15.24 22.27
平均值 16.84 19.16 24.17
中位數 16.75 19.15 22.95

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 116,224,000 134,150,000 160,649,560
最低值 109,535,000 109,050,000 150,061,000
平均值 113,124,340 127,229,110 152,738,460
中位數 113,041,120 128,784,550 150,371,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.72 18.02 13.87 9.95
營業收入
(單位：新台幣千元)		 103,436,435 88,396,696 67,198,104 51,830,417

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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