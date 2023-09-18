鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至3.6元，預估目標價為57.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華通(2313-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.6元上修至3.6元，其中最高估值4.5元，最低估值2.93元，預估目標價為57.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.5
|5.9
|6.38
|最低值
|2.93
|3.99
|4.28
|平均值
|3.59
|5.11
|5.33
|中位數
|3.6
|5.2
|5.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|69,083,000
|76,598,000
|79,621,000
|最低值
|65,457,000
|72,380,000
|79,621,000
|平均值
|66,977,600
|74,654,600
|79,621,000
|中位數
|67,267,000
|74,220,000
|79,621,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.71
|4.31
|3.91
|3.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,419,408
|63,053,656
|60,516,929
|56,174,889
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。