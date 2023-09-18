鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至3.6元，預估目標價為57.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華通(2313-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.6元上修至3.6元，其中最高估值4.5元，最低估值2.93元，預估目標價為57.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 4.5 5.9 6.38
最低值 2.93 3.99 4.28
平均值 3.59 5.11 5.33
中位數 3.6 5.2 5.33

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 69,083,000 76,598,000 79,621,000
最低值 65,457,000 72,380,000 79,621,000
平均值 66,977,600 74,654,600 79,621,000
中位數 67,267,000 74,220,000 79,621,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 6.71 4.31 3.91 3.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		 76,419,408 63,053,656 60,516,929 56,174,889

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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