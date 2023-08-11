鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至16.91元，預估目標價為700元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.91元上修至16.91元，其中最高估值18.69元，最低估值16.25元，預估目標價為700元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18.69
|22.53
|26.67
|最低值
|16.25
|15.24
|22.27
|平均值
|17.01
|19.4
|24.17
|中位數
|16.91
|19.15
|22.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|116,224,000
|134,150,000
|160,649,560
|最低值
|109,535,000
|119,603,000
|150,061,000
|平均值
|113,124,340
|129,249,010
|152,738,460
|中位數
|113,041,120
|129,904,000
|150,371,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.72
|18.02
|13.87
|9.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
|51,830,417
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。