佳必琪獲網通客戶追單 光通、AI新品發酵明年營收戰新高

連接器佳必琪 (6197-TW) 客戶持續追單，帶動高速線出貨升溫，加上車用需求回溫、高階消費性產品需求持穩，今年營收可望向上；明年在併購效益顯現，AI 應用發酵，以及光通訊新品放量下，營收可望年增雙位數，挑戰新高。

據悉，近期佳必琪的客戶因競爭對手供應鏈交貨不順，迎來終端品牌追加訂單，佳必琪也因此同步受惠，網通、伺服器高速傳數線束出貨升溫，公司看好，相關動能可望延續到第四季，挹注營收表現。

在光通產品布局上，佳必琪目前品著重開發的單通道 50G 及多通道 200G AOC(主動光纖纜線)、400G AOC 光收發模組等已成功取得發行專利，也向北美客戶同步送樣測試中，部份規格也順利出貨。

針對近期熱門的 CPO 題材，佳必琪直言，雖然預估短期不會看到太大的需求，但還是會展開相關技術布局、完善產品線，以因應未來需求。

法人估，佳必琪受惠網通出貨升溫，以及高階消費性需求穩健、車用電子回溫，將帶動今年營收成長；佳必琪今年前 8 月營收 29.92 億元，年增 6.9%。

明年來看，隨著衡星及美國 SACO 併購效益顯現、AI 伺服器業務發酵，及光通新品帶動，法人看好，佳必琪營收可望年增雙位數，重返 50 億元大關，並挑戰歷史新高。