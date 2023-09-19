〈觀察〉北市大東區商圈新廊帶成形 SOGO扮關鍵要角

台北市東區商圈將有新光三越 DiamondTowers 新開出，直搗遠東 SOGO 百貨大本營，不過，遠東 SOGO 日前拿下大巨蛋商場，開幕後將成為北市最大量體的購物中心，也積極擴張版圖中；事實上，自 SOGO 忠孝館步行至大巨蛋僅 1.5 公里，可以預期，東區商圈隨著新商場的陸續加入，人流將更加活絡，而在其中擁有最大百貨量體的 SOGO 仍是最大贏家。

遠東 SOGO 百貨台北三館 (忠孝、復興、敦化) 去年營業額已超過 300 億元，占整體營收逾 60%，而今年前 7 月，SOGO 整體業績續增 23%，台北市東區可說是經營的大本營，面對新光三越插旗東區，SOGO 認為，並非以應戰角度，而是樂觀看待將帶進更多人潮，一起將大東區商圈做大、共存共榮。

圖：SOGO 提供。

事實上，遠東 SOGO 已深耕東區商圈長達 36 年，是見證台灣經濟起飛的領頭百貨，而即便擁有悠久歷史，卻是不斷注入新活力的創新百貨，館內從硬體到服務的軟實力，持續升級。

圖：SOGO 提供。

例如，近期，SOGO 復興館 8 樓新設置的家電影音區，主打頂級體驗區。忠孝館 3-4 樓改裝重開幕後，將空間挑高，質感明亮升級有感。

復興館 1 樓戶外休憩區。(圖：SOGO 提供)

同時，遠東 SOGO 打造忠孝和復興館二館的周圍環境新氣象，於復興館新設置 1 樓戶外廣場休憩區，而忠孝館則進行外牆煥新，並設置兩面大螢幕為「東區之眼」，下半年兩館合計再導入超過 20 個新櫃點。

其中，忠孝館新增 NESPRESSO 亞洲首家最新風格概念店、VENDOMEAOYAMA＋全台首間概念店、男女裝新櫃、頂級 GOLF 等，第四季預計再導入精品品牌 TOD’s。

而在東區擁有精品霸主稱號的 SOGO 復興館，除了一口氣擁有 Hermès 愛馬仕、CHANEL、LouisVuitton、CARTIER、Bvlgari 和 Tiffany&Co. 等一線精品品牌，也積極定位為「頂級香氛殿堂」，引進 FRÉDÉRIC MALLE 馥馬爾香氛、MaisonFeanvisKurkdjian 和 SOCIÉ 頂級概念店。

圖：SOGO 提供。

另一方面，為擴大導入不同客群，忠孝館長年規劃有台灣最大規模「日本展」。近期有結合父親節親子主題的恐龍展，中秋檔期更引進人氣名店蛋黃酥快閃，找來世界麵包冠軍王鵬傑心蛋黃酥、鹿港名店新口味蛋黃酥等；復興館則與「臺北時裝週」合作匯集台灣精銳設計師作品，並找來台中人氣爆棚「不二糕餅」蛋黃酥等，都是成功創造市場話題。

遠東 SOGO 不僅對忠孝和復興二個大本營的不斷注入創新活水，接下來，大巨蛋 SOGO CITY 廊帶串連東區，受到百貨界的高度關注。

遠東 SOGO 承租面積超過 4.2 萬坪的大巨蛋商場，預計 2024 年下半年陸續開業，屆時是台北市最大量體的購物中心。

由於自 SOGO 東區大本營步行至大巨蛋，僅 1.5 公里的距離，大巨蛋更兼具運動、體育館等其他北市商圈較缺乏的多元功能，並緊鄰松菸文創園區，在 SOGO 各館的串連下，再加上各種賽事有利帶入國際來客量，未來「大東區」的發展，甚至可期待是不輸信義計畫區的蓬勃樣貌。

另外，遠東 SOGO 作為百貨商場的領導者，在 ESG 的浪潮下，也全力傳達永續理念，規劃有小農市集、各地物產展、原民物產展，搭建平台全力串起農民、小農與顧客最後一哩路，並連續第四屆舉辦「宅料理競賽」，今年融合全食物利用概念將得獎料理商業化，納入餐廳菜單中。