鴻海舉辦 #MeToo教育培訓 響應SDGs落實性別平等

鴻海 (2317-TW) 落實性別友善的職場環境，近期舉辦 #MeToo 教育培訓課程，除了落實性別平等，也進一步明確表達出公司對於職場性騷擾「零容忍」的態度。

據了解，鴻海此次舉行的「Me too 浪潮下性平三法之介紹與案例研析」教育培訓課，屬於「勞權教育」系列課程之一，超過 600 名同仁自主報名，邀請外部律師授課。

培訓課中分享近期 #MeToo 浪潮相關之法律概念，包含性平三法之適用範圍、最新修法內容，透過新聞報導案例分享，融入法律條文的見解，淺顯易懂的方式獲得不少正面迴響。

集團人資長夏國安表示，透過一系列的勞權教育培訓，不斷強化性別多元的觀念，這類課程也同步開放給部分的子公司、關聯企業同仁自願報名參與，鴻海的性別平等不會停留在口號上，而是更積極實踐在職場環境中。

鴻海表示，作為員工內部自主教育訓練選擇之一，每個月開辦多堂管理類、通識類、專業類等課程，讓同仁有多元的學習選擇，以提升自我本職學能，建構永續經營的量能。

鴻海積極落實聯合國永續發展目標 (SDGs5)，實現性別平等，並賦予婦女權力，堅持合法公平、平等自願的原則，在制度層面，設有「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」。

聆聽員工心聲方面，提供員工多元意見反映或申訴渠道、員工協助方案 (EAP)、健康與法律諮詢等外部資源；觀念教育的部分，透過定期的內部線上教育平台和內部培訓講座，推動性別平等和多元融合意識提升。

鴻海強調，落實性別平等，透過多元舉措以「好，還要更好」的思維，不斷在提供員工最新的法律知識，並持續檢視完善公司的日常營運，秉持公平、平等的精神。

在提供招募任用、員工獎酬、績效評核與晉升等機會時，也不將「性別」列為考量因素或衡量標準，確保經營的每個環節，能貫徹與實踐員工多元平等政策。