歐盟碳邊境機制CBAM即將上路，ESG投資２大原因，持續受市場資金青睞！

繼「台灣碳權交易所」8 月正式揭牌後，歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）也即將於十月正式試行，要求歐盟的進口商提交商品的碳排放相關數據，未來想在歐盟做生意的國外廠商都需配合。

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近五年的研究指出，一家企業 ESG 的優劣狀況與其股價表現開始出現明顯的正相關，這與近幾年全球氣候變遷所帶動的環境保護意識抬頭、企業是否有善盡對員工的權益、企業非財務資訊揭露越顯透明等因素都有明顯的關聯，然而 ESG 影響未來企業營運最大的則是「訂單」與「資金」的取得。

首先，訂單即反映企業的營收狀況，ESG 的觀念已經從「典範」走向「規範」，淨零排放也從「環保議題」走向「經濟議題」，台灣為出口導向的經濟體，國內企業營收主要倚賴國際的訂單，而國際大型企業要求供應鏈達到碳中和已是現在進行式，台灣將無法置身至外，企業沒有做到碳中和，未來將拿不到訂單。

ESG 的資優企業更容易獲得市場的資金，包含「投資」與「融資」的資金，在責任投資原則 (PRI) 與責任銀行原則 (PRB) 的倡議下，ESG 資優企業在資本市場上容易獲得投資人的青睞，市場資金的流入將有利公司長期股價的表現。

就以臺灣永續指數而言，企業入選為臺灣永續指數成分股除了可以彰顯公司獲得較高的永續價值之肯定外，市場上追蹤或參考臺灣永續指數的的投資策略或產品也將有更大的機會會把所管理的資金投入在這些企業的股權投資上。

以元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850) 所追蹤之臺灣永續指數為例，從 2019/1/1~2023/7/31 以來的報酬率與風險指標確實優於大盤 (臺灣加權股價報酬指數)，如下表臺灣永續指數期間累積總報酬率約為 127.82%，相較臺灣加權股價報酬指數的累積總報酬率為 115.04%，即臺灣永續指數超越大盤約 12%，隱含透過 ESG 投資策略，長期來看的確有機會達到提升績效的成效。

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