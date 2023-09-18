國產積極規劃碳管理進程 超前承諾2050年淨零碳排

因應碳競爭力與企業 ESG 社會責任，混凝土大廠國產 (2504-TW) 董事長徐蘭英強調，集團不會缺席外，更要秉持創新的 DNA，超前部署 2050 年碳中和淨零碳排的碳競爭力、與環境永續的願景。

台灣在 2021 年的世界地球日宣示淨零承諾，隔年國發會公布《2050 淨零排放路徑圖》及 12 項關鍵戰略指引，今年 1 月通過《氣候變遷因應法》、8 月碳權交易所上路，展現台灣邁向淨零排放的決心。

執行長吳志仁說明，國產的碳管理目標，是希望 2030 年全區各廠及辦公室排放量較 2022 年下降 30%，2050 年達到碳中和的目標，碳管理進程將以「盤查」、「減量」、「抵換」、「碳中和」四步驟來達成。

目前國產全集團已獲得英國 BSI 的碳盤查國際認證，包括全台 28 個廠及台北、台南公司，總排碳量換算年度的總出貨量，平均生產製成每一立方米混凝土僅排碳大約 3.36 公斤，接下來將陸續進行混凝土產品的碳足跡計算，預計 2023 年底前完成 ISO14067 查證及環保署碳足跡標籤申請。

至於減碳的具體作法，國產透過採購低碳排原料、推動自廠與供應廠的節能減碳作為，及持續研發負碳技術來落實，如採購碳排放量低的水泥，還有近期研發的石灰石粉優化配比，均有利於達成減碳目標。

除了自有廠區動能設備更新外，國產也協助砂石商低碳轉型，同時研發負碳技術，如碳礦化混凝土，可從工業排放物捕獲的二氧化碳，轉化為奈米礦物質，並永久嵌入混凝土中。

另一方面，國產擬定七大策略，從製程優化 / 能效提升、運具電動化 / 低碳物流、再生能源 / 綠色採購、綠色設計、負碳技術（碳封存）、自然解方（碳匯），以及碳抵換，短中長期逐步達到 2050 淨零碳排目標。

吳志仁表示，廠區將採用高效率節能設備，引進電動預拌車、小客貨車，裝設太陽能發電設備；並研發客製化低碳配比設計，導入混凝土碳封存技術，透過土地資產活化，投入植樹造林，以及台北港埠通商的熱風爐將改為燃氣以執行碳抵換專案。

以運具電動化與低碳物流來說，將引進全台第 1 款純電動預拌車，預計 2050 年全面替換全台各廠預拌車，預估每台預拌車減碳比例高達 35-50%，減碳力相當強大。

盤點 2022 年國產在 ESG 的表現，在環境面上，持續精進研發低碳排的綠混凝土，每單位（立方米）混凝土能降低 46.62% 碳排量；此外，高雄仁武廠不僅取得產品碳足跡認證，更獲得內政部建築研究所頒發的綠建材標章證書；採用回收製程的 ALC 輕質磚，亦取得綠建材標章。

近期國產碳礦化混凝土更獲得營建研究院 CETES（中華民國營建科技審查制度）新材料新工法的國家級認證，預估每立方米混凝土可減碳達 17 公斤，有效減少對環境的負面衝擊效應。

國產透過持續研發環保建材，減少對環境的負面影響，不僅將環保理念融入原料生產、製程、服務及客戶端等各個環節，並憑藉高品質的混凝土產品及研發技術，滿足客戶各種特殊需求，包括投入綠建築領域，供應全國各地指標建案，也搶攻綠色商機，站穩台灣風電產業之建材供應鏈的關鍵要角。

此外，為了讓人人都能「住一輩子安心的家」，國產以「大溯源管理」的作業模式，藉由設立科技行控中心全程掌握運輸管理，並推動「國產安心建材履歷」，讓客戶徹底掌握混凝土狀況，目前全台已有 2,500 家左右建商與營造商的新建築案加入。

同時，國產也關注國內危老都更現況，近年供應高端混凝土於許多社會住宅案件，充分發揮強大的品質管理能力，使住宅資源能夠循環利用，照顧更多民眾的居住權益。