〈台股盤前要聞〉長聖細胞委託製造訂單增、外銷訂單最快Q4轉正 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。長聖隨著細胞委託製造訂單持續增加，擴大產能與製程效率，三廠的細胞培養箱產能提升逾 5 倍，看好未來細胞治療趨勢帶動下，營運將逐步成長；經濟部將公布 8 月外銷訂單統計，預期第 3 季轉正機率不高，最快要等到第 4 季才有望擺脫衰退。以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

長聖細胞委託製造訂單增 產能提升逾 5 倍

長聖 (6712-TW) 隨著細胞委託製造訂單持續增加，擴大產能與製程效率，三廠的細胞培養箱產能提升逾 5 倍，看好未來細胞治療趨勢帶動下，營運將逐步成長。閱讀全文...

8 月外銷訂單年減幅有望收斂 最快 Q4 才能轉正

經濟部將在 20 日公布 8 月外銷訂單統計，根據統計處先前預估，8 月外銷訂單金額落在 470 到 490 億美元，年減幅將收斂至 10.2~13.9% 區間，但預期第 3 季轉正機率不高，最快要等到第 4 季才有望擺脫衰退。閱讀全文...

花王上櫃 27 年來首辦現增籌資 1.4 億元 支應土城廠都更案

老牌印刷廠花王 (8906-TW) 2023 上半年營運仍陷虧損，但公司為支應新北土城工業區內廠房都更工程，擬發行新股 1 萬張現增股籌資，在向金管會送件後，預計今 (18) 日申報生效，這是花王 1996 年上櫃掛牌 27 年以來首度的市場籌資。閱讀全文...

Q4 傳統旺季挹注題材面 台股短線半年線有撐

AI、電子股回神帶動台股周線收紅，投信表示，隨著時序將邁入第 4 季傳統旺季，在消費性電子拉抬下，大盤有望偏多整理並帶動指數緩步墊高，尋求半年線強力支撐。閱讀全文...

傳台積電通知設備供應商延後出貨 分析師：不意外

路透上周五 (15 日) 援引兩名知情人士消息報導，全球最大晶片代工製造商台積電 (2330-TW) 已通知主要供應商延後高端晶片製造設備出貨，原因是對客戶需求感到不安。消息一出後半導體設備製造商股票全倒，但有分析師表示不感到意外，指出市場僅看到人工智慧 (AI) 熱潮，忽略半導體在其他領域的問題。閱讀全文...

