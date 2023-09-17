鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過3.19億美元，金屬幣(MTL)24小時漲幅達20.6%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格26,548.93美元，24小時漲跌幅+0.14%；以太幣(ETH)現報價格1,631.56美元，24小時漲跌幅-0.18%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達3.19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達1.43億美元；Worldcoin(WLD)24小時成交量達0.97億美元。

24小時漲幅：金屬幣(MTL)24小時漲幅20.6%；STMX(STMX)24小時漲幅18.7%；Multichain(MULTI)24小時漲幅13.9%。

24小時跌幅：Bonfida(FIDA)24小時跌幅12.4%；BAKE(BAKE)24小時跌幅8.64%；BURGER(BURGER)24小時跌幅6.9%。

近一週漲幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週漲幅19%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅17.7%；Astar(ASTR)近一週漲幅13.4%。

近一週跌幅：Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅71.7%；Multichain(MULTI)近一週跌幅65.8%；STMX(STMX)近一週跌幅45%。

最新相關新聞