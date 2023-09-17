Q4傳統旺季挹注題材面 台股短線半年線有撐

AI、電子股回神帶動台股周線收紅，投信表示，隨著時序將邁入第 4 季傳統旺季，在消費性電子拉抬下，大盤有望偏多整理並帶動指數緩步墊高，尋求半年線強力支撐。

台股周五收在 16920.92 點，一舉飛越 16900 點之上，週線也由黑翻紅，平均日均量回溫至 2970.9 億元。

法人資金動向上，外資終結連 6 賣，本周大舉回補 204.5 億元，投信法人連 7 買，單週回補 226.75 億元創歷史新高，但自營商賣超 212.53 億元，三大法人合計加碼 218.72 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本週 AI 股再度轉強，電子指數重新站上短中長天期均線，看好時間進入第 4 季，在旺季效應與季底作帳行情的帶動下，大盤有望呈現偏多整理，指數將緩步墊高，可將半年線視為強力支撐。

市場預期聯準會 9 月將暫停升息，要等 11、12 月才可能再升一碼，並針對利率目標、通膨展望作調整，因此升息議題對於股市的影響暫時緩解。

另外，從各項經濟指標觀察，美國的房屋租金漲幅明顯下降，顯示通膨上行壓力已逐步降溫，美國家計單位儲蓄佔 GDP 約兩成，消費動能仍強，企業獲利持續上調的機會高，市場已逐漸接受經濟軟著陸的可能性。

安聯投信台股團隊表示，目前仍看好 AI、伺服器相關，從評價面來看，創新科技趨勢推升本益比，讓台股評價面升高至約 18.3 倍，但 AI 所帶來的價值重估潛在效益仍有後市可期，短期內有面對修正的壓力，盤勢上則維持區間格局。

安聯投信台股團隊表示，由於現階段處在資訊空窗期、評價面與籌碼面調整，以個別產業面來說，記憶體受惠減產效益投資氣氛轉佳，而網通族群表現雖穩定，但訂單規模仍有限。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在全球流動性縮減的不確定性降低、科技業基本面落底回升等背景下，回歸基本面主動選股，而 AI 仍將是投資主軸，預期台股相關公司 9 月或第四季開始，AI 相關挹注營收表現將有望逐步顯現；短期急單現象持續也可正面看待。