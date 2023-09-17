鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過3.65億美元，金屬幣(MTL)24小時漲幅達19.2%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格26,497.4美元，24小時漲跌幅-0.85%；以太幣(ETH)現報價格1,625.07美元，24小時漲跌幅-1.40%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達3.65億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達1.78億美元；Worldcoin(WLD)24小時成交量達1.62億美元。

24小時漲幅：金屬幣(MTL)24小時漲幅19.2%；Multichain(MULTI)24小時漲幅12.4%；STORJ(STORJ)24小時漲幅15.3%。

24小時跌幅：STPT(STPT)24小時跌幅12.7%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅15.2%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅10.6%。

近一週漲幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週漲幅19%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅17.7%；Astar(ASTR)近一週漲幅13.4%。

近一週跌幅：Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅71.7%；Multichain(MULTI)近一週跌幅65.8%；STMX(STMX)近一週跌幅45%。

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