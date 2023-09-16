鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.97億美元，Flamingo(FLM)24小時漲幅達4.72%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格26,514.65美元，24小時漲跌幅-0.36%；以太幣(ETH)現報價格1,634.55美元，24小時漲跌幅+0.41%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.97億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.98億美元；USDC(USDC)24小時成交量達1.91億美元。

24小時漲幅：Flamingo(FLM)24小時漲幅4.72%；Numeraire(NMR)24小時漲幅2.92%；OGN(OGN)24小時漲幅2.53%。

24小時跌幅：Worldcoin(WLD)24小時跌幅31.3%；STMX(STMX)24小時跌幅28.8%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅22.3%。

近一週漲幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週漲幅41.1%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅16.8%；Verge(XVG)近一週漲幅15.6%。

近一週跌幅：Multichain(MULTI)近一週跌幅61.3%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅33.4%；金屬幣(MTL)近一週跌幅19.1%。

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