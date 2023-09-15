〈台股盤前要聞〉聯發科認購安謀、台積電吸金台股勁揚 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。聯發科斥 2500 萬美元 (折合新台幣約 7.98 億元) 取得 Arm 美國存託憑證 (ADSs)，持股比例 0.05%，成為繼台積電後第二家投資 Arm 的台廠；台股昨 (14) 日在台積電 (2330-TW) 上演秒填息下，市場買盤回籠，加上高價股發光重現十千金，指數終場大漲 226 點。以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

聯發科斥 7.98 億元 取得 Arm 0.05% 持股

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (14) 日公布，斥 2500 萬美元 (折合新台幣約 7.98 億元) 取得 Arm Holdings plc 美國存託憑證 (ADSs)，持股比例 0.05%，成為繼台積電後第二家投資 Arm 的台廠。閱讀全文...

台積電秒填息吸金 台股勁揚 226 點收 16807 點

台股昨 (14) 日在台積電 (2330-TW) 上演秒填息下，帶動市場買盤回籠，加上高價股發光重現十千金，傳產、金融族群齊揚，指數開高走高，終場大漲 226.05 點或 1.36%，收在 16807.56 點，成交量 2829.04 億元。閱讀全文...

文曄擬斥 38 億美元併購 Future 2024 年上半年完成交割

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 昨 (14) 日召開重訊記者會，宣布以 38 億美元現金收購加拿大 IC 通路商 Future Electronics Inc. 100% 股權，折合新台幣約 1212 億元，攜手啟動全球布局，服務全球上下游客戶，預計 2024 年上半年完成交割。閱讀全文...

台灣大、中華電聯合取消資費優惠 公平會重罰 7600 萬元

公平會昨 (14) 日表示，台灣大 (3045-TW) 與中華電 (2412-TW)2018 年在資費方案「行動寬頻 4G 不降速優惠專案 (699H 或 699 型)」、「新精選購機方案 (月繳 699 元)」，停止贈送網內語音免費、前 6 個月每月 666 元通話費等優惠。雙方為國內行動通訊的主要業者，對市場影響至鉅，所以分別處中華電 4000 萬元、台灣大 3600 萬元，總計 7600 萬元的罰鍰。閱讀全文...

閎康海外引擎發動 明年營收年增 2 成起跳

檢測分析大廠閎康 (3587-TW) 董事長謝詠芬昨 (14) 日表示，過去佈局海外實驗室的效益陸續發酵，加上整體景氣回溫，明年營收將優於公司每年成長 20% 的目標，續創歷史新高。閱讀全文...

中鋼看鋼市向上趨勢明顯 10 月盤價續漲、Q4 季盤開平高

中鋼 (2002-TW) 昨 (14) 日開出 10 月、第四季盤價，景氣展望逐漸回溫，鋼市浮現向上契機，且煤鐵成本高漲，亞洲主要鋼廠紛紛漲價反映成本，鋼價向上趨勢明顯，因此，中鋼決議月盤產品全部每公噸上漲 500 元、季盤則開出平高盤。閱讀全文...