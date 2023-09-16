鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7億美元，AXS(AXS)24小時漲幅達4.44%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格26,721.92美元，24小時漲跌幅+0.61%；以太幣(ETH)現報價格1,648.02美元，24小時漲跌幅+0.88%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.98億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.11億美元。

24小時漲幅：AXS(AXS)24小時漲幅4.44%；CFX(CFX)24小時漲幅0.74%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅1.79%。

24小時跌幅：Worldcoin(WLD)24小時跌幅47.2%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅29.6%；STORJ(STORJ)24小時跌幅24.2%。

近一週漲幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週漲幅41.1%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅16.8%；Verge(XVG)近一週漲幅15.6%。

近一週跌幅：Multichain(MULTI)近一週跌幅61.3%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅33.4%；金屬幣(MTL)近一週跌幅19.1%。

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