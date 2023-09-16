iPhone 15 Pro和Pro Max交貨日拉長 分析師：需求強勁而非庫存低

蘋果 (AAPL-US) 周五 (15 日) 在 40 多國正式開放預購，從官網顯示的交付日期顯示，iPhone 15 Pro 和 Pro Max 機種在多國的等待天數都快速增加，分析師認為這是需求強勁的初步跡象。

華爾街分析師雖然無法像過去一樣，只憑蘋果門市外的排隊人潮觀察 iPhone 需求，但 Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 從官網預購短短幾小時的數字初步研判，市場需求強勁。他說：「從我們追蹤的多個國家來看，Pro 和 Pro Max 的交貨時間相對快速增加。」

從蘋果官網觀察無 sim 卡 iPhone 機型的交貨時間，美國的 iPhone 15 Pro 要 7 天，最貴的 15 Pro Max 要 35 天。而在中國，四款機種的交貨日介於 18 到 32 天。

他指出，從各個市場來看，較低階的 15 和 15 Plus 交貨日短得多 (約 7 天)，顯示較高階的 15 Pro 和 Pro Max 需求強勁。

儘管光從交貨時間無法完美呈現新機買氣，因為較長等待交貨時間可能代表需求高昂，也可能代表供給量少，但 Daryanani 認為，目前數據看起來比較像是需求強勁。

他說：「資料顯示 iPhone 15 Pro Max 需求暢旺，雖然 iPhone 15 Pro 和 Plus 的需求比去年偏弱一些，但產品組合目前情況良好，可望在一定程度上抵銷掉銷量下滑的影響。」

蘋果股價周五收低 0.42% 至每股 175.01 美元，但小於美股大盤當天介於 0.8% 到 1.6% 的跌幅。