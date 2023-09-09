還是因為AI！財報公布在即 瑞穗上調Adobe評級至買進

瑞穗分析師周五 (8 日) 上調 Adobe (ADBE-US) 股價評級，主張該軟體供應商的人工智慧 (AI) 工具需求良好，以及基本面改善。

Adobe 下周四將公布會計年度第三季財報，在此之前，瑞穗分析師 Gregg Moskowitz 將該股評級自「中立」上調至「買進」，目標價也自每股 520 美元上調至 630 美元。

Adob​​e 周五開盤開盤上漲近 2%，但此後回吐漲幅，最終小跌 0.02%，收每股 560.36 美元。

華爾街對 Adob​​e 越來越樂觀，對 AI 能可能帶來的潛在增長感到興奮。Adobe 今年 3 月發布生成式 AI (GenAI) 軟體 Firefly，旨在將簡單的文本轉換為圖像、音訊、插圖、影片和 3D 圖像。Firefly 是 Adobe 為企業和創作者為導向的 AI 軟體工具產品組合之一，其他還包括專為營銷人員設計的 Sensei GenAI 程式。

自 6 月以來，瑞銀、美銀和富國銀行的分析師均上調了 Adobe 股票目標價，美銀和富國更將評級調升至「買進」。根據 FactSet，分析師的平均目標價為 561.93 美元。

Moskowitz 周五報告強化此一觀點，根據瑞穗 7 月中旬進行的調查，Adobe 的 GenAI 項目引起企業客戶的高度興趣，意味著 Adob​​e 數位媒體和數位體驗部門收益有「良好上升空間」。

他補充，此回上調評級也是反映其網路流量加速、通路改善以及返回更大交易的可能性。

讓 Moskowitz 擔心的是 Adobe 無法完成以 200 億美元收購設計軟體公司 Figma 的計畫。歐盟執委會已對該收購交易展開調查，因官方擔心該交易會減少全球互動產品設計軟體市場的競爭力。

Adobe 發言人聲明，Figma 的產品與 Adob​​e 的產品相近，且該公司在產品設計領域沒有明顯競爭計畫。Adobe 管理層於 6 月發布財報的電話會議上表示正與監管機關合作，今年年底前預計可完成對 Figma 的收購交易。

Moskowitz 表示，倘若交易失敗，最終恐引發投資者對該公司長期成長健康狀況的重大質疑。

根據 FactSet 調查，分析師平均預期 Adob​​e 第三季 EPS3.97 美元，營收 48.7 億美元。