〈貴金屬盤後〉經濟數據未觸動Fed立即行動警鈴 黃金上漲、周線收紅

黃金期貨周五 (15 日) 上漲，帶動周線收高，主因是美元拉回，幫助貴金屬行情走高。本周一連串經濟數據，似乎未到讓聯準會 (Fed) 警鈴大作的地步。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上揚 13.40 美元或 0.7%，報每盎司 1946.20 美元。

黃金期貨本周上漲 0.2%。

美國周五公布 9 月密大消費者信心指數連兩個月下滑，美元指數走軟 0.2% 至 105.245，讓以美元計價的黃金對海外買家來說更具吸引力。

本周公布的 8 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 均證實，通膨雖然重新加速升溫，但升幅還沒有到足以驚動金融市場和央行官員。

更甚者，歐洲央行 (ECB) 本周四雖然升息 1 碼，但暗示這可能是最後一次升息。

市場預期下周 Fed 將按兵不動，但期待聽見更清晰的利率前景。

Kitco 資深市場分析師 Jim Wyckoff 說：「如果 Fed 下周稍微偏鴿一點點，就會讓黃金大漲。」

美國聯合汽車工人工會 (UAW) 發動罷工，底特律三大包括福特、通用和克萊斯勒母公司 Stellatis，有三座工廠同時停工，為美國數十年來最激烈的罷工。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金和白銀因為重重憂慮而上漲。從工會的要求來看，這場罷工看起來可能延續一段時間。加上本月底可能發生的政府關門，讓情況更急迫。」

黃金通常被視為政治和金融動盪時期的資金避風港。

中國實體黃金溢價本周飆升至新高，反映支撐人民幣的強勁需求，以及沒有新的進口配額影響。

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