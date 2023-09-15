鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.82億美元，OGN(OGN)24小時漲幅達9.56%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格26,610.3美元，24小時漲跌幅+1.20%；以太幣(ETH)現報價格1,627.93美元，24小時漲跌幅+0.44%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.82億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.55億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.19億美元。

24小時漲幅：OGN(OGN)24小時漲幅9.56%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅7.45%；ApeCoin(APE)24小時漲幅6.8%。

24小時跌幅：Numeraire(NMR)24小時跌幅10.2%；AXS(AXS)24小時跌幅10.1%；Multichain(MULTI)24小時跌幅9.73%。

近一週漲幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週漲幅45.3%；LeverFi(LEVER)近一週漲幅17.5%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅17.4%。

近一週跌幅：Multichain(MULTI)近一週跌幅101%；STORJ(STORJ)近一週跌幅33.2%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅32.3%。

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