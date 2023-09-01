女股神：特斯拉調降中國電動車價 因為有能力應對

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 針對特斯拉 (TSLA-US) 在中國降價的舉措發表了看法。她認為，特斯拉降價是因為該公司有這個能力應對。

伍德說，特斯拉降價是因為該公司有這個能力。這樣的說法似乎要消除人們對特斯拉收入大幅下降的擔憂。「生產數量每增加一倍，成本就會下降 28%。」

伍德認為這將有助於特斯拉重振前一年下滑的部分需求，而降價也意味著競爭對將難以追上特斯拉的市占率。

自去年年底以來，特斯拉已在美國、中國和其他市場多次調降價格，並增加折扣和其他激勵措施以減少庫存，以應對競爭和經濟不確定性。

伍德先前預計特斯拉股價在未來 5 年內將達到每股 1,500 美元，較當前水準上漲 675%。此外，她也曾稱，在大牛市之下，特斯拉股價到 2026 年可能達到 5800 美元，若在熊市情況下，特斯拉股價仍可能升至 2900 美元左右。

近日，伍德也表示，人們不該將特斯拉視為汽車股，而應該將它做為高成長科技股進行交易。特斯拉應該像科技股一樣交易，而不是像傳統汽車製造商那樣交易，這是分析師和特斯拉看空者無法理解的。也因此，特斯拉的估值應該要高得多。

同樣也是特斯拉大多頭、Wedbush 分析師 Daniel Ives 也曾表示，特斯拉的所有降價，都可以刺激今年全球需求 / 交付量增加 12-15%，並且也表明該公司在經濟疲軟背景下，正在採取策略以刺激需求。