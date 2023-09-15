達里歐：長期持有債券並不是好投資 應該手握現金

全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，他不想持有債券，更偏好現金，這突顯出投資人在全球央行試圖應對通膨時面臨的困難。

達里歐在一場峰會上表示，自己不想擁有債務，像是債券之類的東西。目前暫時看來，他認為現金還是不錯的。

他指出，當債務在經濟中佔據很大一部分時，往往會加劇並且加速，因為利息支付也在增加。「我們正處於加速的轉折點。」達里歐說：「我個人認為，從長遠來看，這些債券並不是一項好的投資。」

達里歐近期就曾向市場發出強烈警告，表示美國未來 18 個月的債務狀況很可能會惡化，甚至更爲嚴重。他表示，美國正處於短期債務周期，也稱爲商業周期的中間部分。這些短期債務周期平均持續 7 年。自 1945 年新的貨幣世界秩序開始以來，已經經歷 12.5 次。

「由於不可持續的債務增長，我們可能正在接近一個將改變金融秩序的重大拐點。換句話說，在我看來，我們可能正在接近債務 / 金融 / 經濟重組，這將導致金融秩序發生重大變化。」

國際貨幣基金 (IMF) 近日也警告稱，隨著經濟成長反彈及通膨穩定，加之中國持續發行債券，全球債務在去年下降後，有可能恢復上升趨勢。

報告稱，就全球來看，去年全球債務占 GDP 比率為 238%，低於 2021 年的 248%，以及 2020 年的 258%，同時連兩年下降。然而，IMF 表示，從中期來看，全球債務可能會繼續上升，因為全球在疫情後的反彈正在減弱，通貨膨脹預計偏向穩定。