鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.08億美元，Perpetual Protocol(PERP)24小時漲幅達6.19%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格26,559.99美元，24小時漲跌幅+1.32%；以太幣(ETH)現報價格1,633.86美元，24小時漲跌幅+0.73%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達9.08億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.67億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.94億美元。

24小時漲幅：Perpetual Protocol(PERP)24小時漲幅6.19%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅6.27%；Astar(ASTR)24小時漲幅6.06%。

24小時跌幅：STMX(STMX)24小時跌幅18.3%；AXS(AXS)24小時跌幅15.9%；Flamingo(FLM)24小時跌幅11.4%。

近一週漲幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週漲幅45.3%；LeverFi(LEVER)近一週漲幅17.5%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅17.4%。

近一週跌幅：Multichain(MULTI)近一週跌幅101%；STORJ(STORJ)近一週跌幅33.2%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅32.3%。

最新相關新聞