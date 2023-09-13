元富證連7年獲財富管理評鑑肯定 拿下「最佳財富增值獎」

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券今 (13) 日獲頒《今周刊財富管理銀行暨證券評鑑》證券組「最佳財富增值獎」，為連續 7 年獲得該財管評鑑獎項肯定，顯示元富證近年來財富管理信託資產規模持續增長，獲客戶的高度信賴。

元富證說明，2022 年起美國聯準會快速升息，使固定收益資產的海外債券價格明顯修正，推升海外債券的殖利率處高檔水位，非常具有投資價值，因此，因應市場趨勢，元富推出海外債券主題商品專區，協助投資人可依主題、產業或 ESG 分類來選擇投資標的，提供有穩定現金流需求的投資人，輕鬆為個人資產配置增添多樣化選擇。

同時，投資人也可透過配置較高信用評等 3A(AAA 級) 專區的債券標的來配置，達到兼顧收益和平衡風險，並降低不確定市場風險提升時的債券違約機率。

元富證於今年推出海外債電子交易和 ETF IPO 線上申購服務，大幅簡化過往海外債券人工下單程序，並將 ETF IPO 申購服務整合至信託帳戶，取代參與 ETF IPO 需自行匯款之不便。

元富證強調，不斷積極發展更具差異化與良好體驗的財管平台，提供更友善、更直覺的電子下單介面，以及更豐富的各項產品線，持續打造完整的財富管理信託平台。

近期元富證「海外債券交易 - 小額債券電子交易」即將上線，千元美元可申購海外債券，有助提升小資族群對多元金融商品的參與率。

元富證財富管理平台涵蓋過往信託和複委託平台商品，不僅簡化證券商客戶需跨不同平台交易不同商品的繁瑣交易流程，更降低客戶跨平台交易時產生的額外時間成本與金錢成本。

元富證表示，長期從客戶的角度出發、以豐富經驗與專業判斷，給予客戶適當資產配置建議，使客戶財富穩健成長，未來財富管理業務將持續用心為投資人提供人安全、便利、智慧且即時的各項服務，期許成為投資人的最佳財富管理夥伴。