今年全球鋰產量121萬噸 美商ALB市占率17%居冠

TrendForce 今 (14) 日表示，去年全球鋰產量約 86 萬噸 LCE(LCE 碳酸鋰當量)，其中，ALB 鋰產品包括鋰輝石、鋰鹽與代工的產量超過 18 萬噸，市占率 21%，而今年全球鋰產量提升至 121 萬噸，ALB 產量佔 20 萬噸，占比 17%，穩居第一名寶座。

TrendForce 表示，目前 ALB 在智利、澳洲、美國等地掌握全球儲量最大、品質及成本最具競爭力的鋰鹽湖和鋰礦資源，同時又在鋰精煉領域擁有全球最多的鋰鹽產能，截至目前，ALB 僅是氫氧化鋰年產能已達到 11 萬噸，約占全球總產能的 23%。

針對澳洲礦商 Liontown Resources Ltd. 日前同意美國鋰生產商 Albemarle Corp.(ALB) 提出的澳幣 66 億元 (折合 43 億美元) 收購計畫。研調認為，Liontown 為澳洲關鍵的電池礦物供應商，目前控制的兩個主要鋰礦床 Kathleen Valley 和 Buldania，鋰礦資源量分別達到 1.56 億噸 (約 540 萬噸 LCE) 和 1490 萬噸 (約 37 萬噸 LCE)。

其中，Kathleen Valley 專案正在建設中，預計今年底完成建設，並在明年第二季首度投產，專案規劃第一階段年產能 50 萬噸鋰輝石精礦，之後計畫擴建至年產能 70 萬噸。Buldania 專案則尚未開發，處於勘探調查階段。

研調看好，ALB 完成對 Liontown 的收購，掌握鋰資源量將進一步提升，為 ALB 全球鋰鹽產能擴張奠定更穩固的基礎，且除了 ALB，全球主要鋰廠商如 SQM、天齊鋰業、贛鋒鋰業、雅化集團、盛新鋰能、Livent 等也積極擴大碳酸鋰、氫氧化鋰等產能。

另外，隨著鋰需求不斷擴大，全球鋰資源開發逐漸活躍，研調指出，去年全球鋰礦投產專案已達約 40 多個，預計 2025 年後全球鋰礦投產專案將達 100 多個。大型鋰化學品廠商為保持全球領先地位和競爭優勢，勢必將往上併購鋰礦廠商以尋求鋰資源的保障。

研調舉例，今年 5 月美國 Livent 宣佈將與澳大利亞鋰礦廠商 Allkem 進行合併，以及 ALB 並購 Liontown 的計畫等，後續全球鋰資源的供給將趨於集中化，且未來幾年預計類似的合併或收購還會持續發生。