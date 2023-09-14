美債降評 股匯債該如何布局？

撰文：鄭杰

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）8 月將美國債信評等自 AAA 調降至 AA＋，這是時隔 12 年，再度有國際信評機構調降美國債信評等，這波美債降評會有後遺症嗎？又會對美債、美股等美元資產造成什麼影響呢？

美國並不是首次遭到國際信評機構降評，在 2011 年 8 月時，另一大國際信評機構——標準普爾（Standard & Poor"s，以下簡稱標普）也曾因為債務上限的問題，將美國債信評等由 AAA 調降至 AA＋，而被視為全球信用最佳的美國，首次債信遭到調降，激起強烈避險情緒，引發市場劇烈震盪，特別是風險性資產，標準普爾 500（S&P 500）指數在下一個交易日就重挫 6.7%。不過，專家多認為，這次美債降評的震撼力與影響力都遠不如 12 年前，美元相關資產應只會在 8 月震盪，隨後就會回歸基本面表現。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，此次降評對於市場影響力較低，原因包括以下：

1. 降評前早有徵兆：

惠譽早在 5 月份就已先針對美國財政問題調降至負面展望，這對市場本就是提早示警，下一步將是降評，因此並未令市場太過意外。

2. 全球市場風險相對較低：

2011 年時，標普調降美債信評的當時，正逢歐債危機，全球金融體系脆弱，市場風聲鶴唳，2 大事件加疊，激發市場恐慌情緒，不過此次美國債信降評，外在環境並不如上次風險大，也因此市場反應就相對和緩，S&P 500 指數在美國債信降評隔日僅下跌約 1.3%。

3. 美國經濟體仍具韌性：

當前美國景氣雖是在往下滑，但並非失速下跌，也尚未進入衰退處境，市場對於未來經濟的預期，甚至是軟著陸機率更高於硬著陸。許家豪認為，當市場氣氛並未過度悲觀，美國債信降評對於市場的影響就要低一點。滙豐商業銀行（HSBC）財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁李勝凱也認為，美國經濟體仍是全球最有韌性的，雖債信遭降評，但美國仍然是最沒有信用風險的國家。

那麼在美國債信遭到降評之後，專家又是如何判斷，包括美債、美股，以及美元等相關資產的後續走勢呢？又該如何布局？

美債》10 年期公債殖利率

應會維持在 4% 左右

首先，儘管美國債信遭到降評，但專家仍共識美國公債是全球流動性最佳、品質最可靠的債券資產之一。據聯博投信整理，美國仍是全球最大公債市場，占比逾 40%，綜合考量評等、流動性、市場規模、避險特性等，仍無其他國家公債能取代美國地位，故就安全性來說，美債仍沒有違約風險。

雖無違約風險，但許家豪認為，短期內美國公債的確可能稍微偏空，尤其是長債；殖利率不會如同上次大幅降低，而是會略微走揚。一來是因為美國經濟目前表現仍優於預期，避險需求較低，長端利率較有向上空間。再者，此次惠譽調降美國債信，就是反映未來 3 年美國財政惡化及債務負擔加重的情況，預估到 2025 年，美國債務占 GDP 比率將攀升至 118%，這對長債也是較不利的因素。

許家豪判斷，除非聯準會（Fed）今年開始降息，否則美國 10 年期公債殖利率應該不容易見到壓低，會維持在 4% 附近，甚至是以上水準。而在短期內利率大幅壓低可能性不高的狀況之下，以收息角度考量，更建議配置高評級的信用債。

美股》企業獲利最低點已過

持續看好大型科技股

美股 8 月表現也略微偏空，截至 8 月 23 日，約下跌 3.3%。許家豪觀察，調降信評事件後，美股雖下跌，但美股在此之前，今年已漲約 20%，因此 8 月的下跌更像是藉機獲利了結。

但在 8 月震盪之後，許家豪對於美股後市還是偏多看待，因為只要美國經濟沒有硬著陸，那麼股票就會回歸基本面表現，而美國製造業庫存從前年開始調整，至目前製造業庫存狀況已經多有改善，若下半年旺季表現不俗，庫存回復低水位是有機會的。除此之外，目前市場對於美股獲利預估，為下半年優於上半年，明年優於今年，所以從此時間點往後看，企業獲利最低點應已過。

李勝凱則指出，全球其他國家相比於美國，無論是經濟或是金融市場表現都還是沒那麼好，因此相較之下，他們對美股看法仍是溫和偏多，建議客戶偏多配置美股，仍持續看好大型科技股表現。

美元》資金短泊＋升息末段

美元走勢恐難再衝高

至於美元，許家豪則評估今年美元會在大區間震盪，預估美元指數會落在 95 到 105 區間。這是因為當市場有避險需求，例如 8 月美國債信遭到降評、避險需求上升時，資金短期就會轉進美元作為避風港，支撐美元價格上漲。但另一方面，目前聯準會持續升息的可能性已低，因此美元很難再衝高，而且拉長時間，資金還是會需要向外尋找更優收益，美元可能就會再弱勢一點。

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