〈台股盤前〉難脫震盪整理盤 個股零星行情維繫熱度

台股難脫震盪整理盤。(鉅亨網資料照)
台股難脫震盪整理盤。(鉅亨網資料照)

台股昨日呈現震盪整理，終場小漲 8.8 點收在 16581.51 點，並未站穩 16600 點關卡上，成交值則略放大至 2526.23 億元，隨著美股持續陷入狹幅震盪，預料今 (14) 日行情持續由個股零星表態，而航太國防展熱烈開展，能否再次成為多方的領頭族群，也值得留意。

三大法人昨日在集中市場賣超 22.78 億元，其中，外資賣超 18.36 億元，不過投信買超 35.88 億元，長達連 30 買，對下檔有撐，自營商賣超 40.3 億元，為連 10 賣。

美股方面，道瓊指數下跌 70.46 點或 0.2%，收 34575.53 點；那斯達克指數上漲 39.97 點或 0.29%，收 13813.59 點；標普 500 指數上漲 5.54 點或 0.12%，收 4467.44 點；費城半導體指數上漲 19.37 點或 0.55%，收 3560.46 點。

而台股 ADR 中，台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.82%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.54%；聯電 ADR(UMC-US) 則漲 0.96%。

消息方面，包括台積電 (2330-TW) 等 5 檔個股將於今日進行除息交易，相關股票除息後，預計指數將蒸發 25.71 點。

國際半導體產業協會 (SEMI) 最新的全球晶圓廠預測報告，今年全球晶圓廠設備支出總額將下滑 15% 至 840 億美元，但明年可望恢復成長 15%，支出總額回升至 970 億美元。

蘋果新手機正式亮相，但外資圈看法不一，有分析師提到，由於需求趨緩，加上中國市場不確定性高，對相關供應鏈維持保守立場。

法人指出，由於聯準會於年底前仍有升息可能，加上西德州原油期貨逼近 90 元大關，市場對通膨憂心再起，需留意季線扣抵值來到 16900 點之上，角度下彎恐使反壓增強，大盤成交動能沿著下滑的 5 日、10 日均量收斂，量價結構不利多方表現，盤勢較高機率維持整理格局。

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