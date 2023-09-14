〈台股盤前〉難脫震盪整理盤 個股零星行情維繫熱度

台股昨日呈現震盪整理，終場小漲 8.8 點收在 16581.51 點，並未站穩 16600 點關卡上，成交值則略放大至 2526.23 億元，隨著美股持續陷入狹幅震盪，預料今 (14) 日行情持續由個股零星表態，而航太國防展熱烈開展，能否再次成為多方的領頭族群，也值得留意。

三大法人昨日在集中市場賣超 22.78 億元，其中，外資賣超 18.36 億元，不過投信買超 35.88 億元，長達連 30 買，對下檔有撐，自營商賣超 40.3 億元，為連 10 賣。

美股方面，道瓊指數下跌 70.46 點或 0.2%，收 34575.53 點；那斯達克指數上漲 39.97 點或 0.29%，收 13813.59 點；標普 500 指數上漲 5.54 點或 0.12%，收 4467.44 點；費城半導體指數上漲 19.37 點或 0.55%，收 3560.46 點。

而台股 ADR 中，台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.82%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.54%；聯電 ADR(UMC-US) 則漲 0.96%。

消息方面，包括台積電 (2330-TW) 等 5 檔個股將於今日進行除息交易，相關股票除息後，預計指數將蒸發 25.71 點。

國際半導體產業協會 (SEMI) 最新的全球晶圓廠預測報告，今年全球晶圓廠設備支出總額將下滑 15% 至 840 億美元，但明年可望恢復成長 15%，支出總額回升至 970 億美元。

蘋果新手機正式亮相，但外資圈看法不一，有分析師提到，由於需求趨緩，加上中國市場不確定性高，對相關供應鏈維持保守立場。

法人指出，由於聯準會於年底前仍有升息可能，加上西德州原油期貨逼近 90 元大關，市場對通膨憂心再起，需留意季線扣抵值來到 16900 點之上，角度下彎恐使反壓增強，大盤成交動能沿著下滑的 5 日、10 日均量收斂，量價結構不利多方表現，盤勢較高機率維持整理格局。