〈台股盤後〉台積電秒填息吸金 勁揚226點收16807點

台股今 (14) 日在台積電 (2330-TW) 上演秒填息下，帶動市場買盤回籠，加上高價股發光重現十千金，傳產、金融族群齊揚，指數開高走高，終場大漲 226.05 點或 1.36%，收在 16807.56 點，成交量 2829.04 億元。

觀察電子權值股表現，台積電首度除息 3 元，無懼外資連七賣，再上演秒填息完封，大漲 12 元或 2.23%，收在 550 元；鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電同步收紅，台達電上漲近 2%。

高價股方面，譜瑞 - KY(4966-TW) 終場收在漲停價 1085 元，重回千金股行列，台股再現十千金；力旺、材料 - KY、祥碩強漲逾半根停板，世芯 - KY、緯穎、大立光等都有逾 1% 漲幅。

AI 概念股全面反彈，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 上漲 2-3%，英業達、華碩、技嘉、微星等均收紅。

散熱族群漲勢整齊，雙鴻 (3324-TW) 一度逼近漲停，終場飆漲 8%，泰碩拉出逾半根停板，奇鋐、力致、保銳、建準、業強、元山都有逾 3% 漲幅。

光電族群發光，先進光亮燈漲停，新門勁揚逾半根漲停，元太、光耀上漲逾 4%，迎輝、新鉅科、聯一光、泰谷、久正、智晶、東捷等表現也不俗。