〈美股盤後〉美8月CPI略為上升 道瓊連二黑

關鍵通膨數據略有上升，顯示聯準會抗通膨工作尚未完成，道瓊週三 (13 日) 收黑，連續第二個交易日下滑。3M 暴跌超過 5.7%，蘋果續跌超過 1%。

數據方面，油價飆升影響，美國通膨再加速成長，8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.7%，超過經濟學家預期，連續 2 個月反彈，其中扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.3%，符合預期，但月增率報 0.3%，仍高於分析師預期的 0.2%，顯示頑強的通膨恐讓聯準會更長時間將利率保持高位，甚至年底再次升息。

政經方面，根據 CME 的 FedWatch 工具，目前市場預測聯準會 9 月暫停升息的可能性為 91%，但 CPI 數據公布後，交易員聯準會 11 月和 12 月會議後升息的可能性提升，推動美債殖利率攀升。

美國總統拜登週三表示看到通膨走勢趨緩，但天然氣價格的上漲令人不安，這就是為什麼政府仍專注於削減能源成本，包括投資綠能以加強美國能源安全。

美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 警告：「實現軟著陸的機率狹窄，目前沒有跡象表明這是『通膨率 2% 的經濟』，聯準會依賴數據制定政策是正確之舉。」

關於美中科技戰，白宮稱，拜登政府認為中國政府對 iPhone 的禁令是對美國的報復。中國官方回應不會禁止蘋果的 iPhone 或其他外國品牌手機在中國政府各部委內使用，但最近確實注意到媒體曝光很多與蘋果手機有關的安全事件。

北韓領袖金正恩與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 9 月 13 日於阿穆爾州的東方太空發射場舉行會面，兩人會談時長約 2 小時，此為普丁與金正恩四年來首度會晤。金正恩在會中肯定了普丁進攻烏克蘭的行動，普丁提及會慢慢討論 (軍事技術合作等) 所有問題。

美股週三 (13 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，公用事業 (+1.21%) 、非必需消費品 (+0.90%) 領漲，房地產 (-1.03%) 跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王幾乎全揚。Meta (META-US) 上漲 1.13%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.19%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.01%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.56%。

道瓊成分股漲跌互見。3M (MMM-US) 大跌 5.7%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.09%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.51%；Honeywell (HON-US) 上漲 1.26%；高盛 (GS-US) 上漲 1.23%。

費半成分股互有消長。高通 (QCOM-US) 漲 1.27%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.37%；美光 (MU-US) 漲 0.77%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.42%；AMD (AMD-US) 上漲 2.28%；德儀 (TXN-US) 漲 0.53%。

台股 ADR 以聯電領漲。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.82%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.54%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.69%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.19% 至每股 174.21 美元。蘋果在中國、日本和印度等一些主要市場調高最新款 iPhone 的價格，但在美國保持價格不變。Wedbush 等多位分析師表示，蘋果 iPhone 15 發布並未有太大的驚喜，但由於定價和精選的新功能，足以推動換機潮。

特斯拉 (TSLA-US) 走升 1.43% 至每股 271.30 美元。 特斯拉大多頭、最大投資者之一巴倫資產創辦人 Ron Baron 預計到 2030 年特斯拉規模將擴大 4 到 5 倍，堅持看多特斯拉。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 收紅 1.01% 至每股 136.71 美元。媒體新創公司 Semafor 報導，由於對招聘專員需求放緩，Google 將在全球招聘團隊裁員數百人，將向受影響的員工提供新職介紹服務和遣散費。

Netflix 財務長 Spencer Neumann 透露，Netflix 業績下滑，因為短期內廣告無法推動營收增長，Netflix (NFLX-US) 週三收跌 5.16% 至每股 412.24 美元。

經濟數據

美國 8 月 CPI 年增率報 3.7%，預期 3.6%，前值 3.2%

美國 8 月 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.6%，前值 0.2%

美國 8 月核心 CPI 年增率報 4.3%，預期 4.3%，前值 4.7%

美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.2%

華爾街分析

Lombard Odier 資產管理公司分析師 Florian Ielpo 認為：「市場終於得到了他們期待已久的 CPI 通膨報告，因為這是一份顯示服務業通膨走向正常化的有意義的報告。這讓聯準會處於一種更舒適的觀望狀態，略高於預期的通膨來自能源價格的變化，但目前聯準會不應該過於擔心。」

Dreyfus 和 Mellon 首席經濟學家 Vincent Reinhart 指出：「這份報告打斷好消息連連的局面，使得談論通膨問題的積極言論變得更加困難。這對於即將舉行的 FOMC 會議的結果並不重要。市場參與者不認為聯準會會立即採取行動來對抗通膨問題，因爲他們已經降低升息速度。如果他們要採取行動，那將是在 11 月。」

Mott Capital Management 創始人、長期獨立股票分析師 Michael Kramer 表示：「夏季股市上漲是受到油價上漲、利率上漲和美元走強的影響。問題的根源在於聯準會即便最終決定在 9 月和 11 月會議上不升息，它可能也需要在更長時間內維持高利率水平，油價上漲，汽車工人和快餐員工的漲薪需求，加劇人們對通膨可能再次加速的擔憂，從根本上迫使聯準會採取行動。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主