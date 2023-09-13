財富管理評鑑 統一證奪「最佳客戶滿意獎」第一名

統一證券 (2855-TW) 今 (13) 日再傳捷報，於《今周刊》舉辦的 2023 第十七屆「財富管理銀行暨證劵評鑑」中，首次入圍「最佳財富管理券商」並榮獲「最佳客戶滿意獎」第一名、「最佳財富增值獎」第三名。

統一證指出，此為繼囊括《財訊》財富管理大獎的「最佳客戶推薦」、「最佳財富增值」等重要獎項後，再度獲客戶肯定，顯示深耕財富管理服務的成果。

統一證經紀部張宏碩副總進一步說明，面對疫後全球經濟復甦和通貨膨脹帶來的劇烈變動，協助客戶在資產配置上控制風險更顯重要，統一證以服務廣大客戶的初衷，正從過去以通路為主轉型至財富管理，並貫徹母集團的核心精神「三好一公道」，致力於提供客戶有溫度及有價值的服務，持續強化商品和市場資訊、客戶服務和數位體驗。

為提供投資人更優質的交易環境與使用者體驗，統一證去年底「e 指發」全面升級，包括介面和功能皆大幅提升，現在僅需要透過一個 App 即可完成財富管理一條龍的服務，包括線上交易證券、期權、基金、海外股票、期貨、海外債和預約專人諮詢結構型商品，再加上投顧研究報告與多項獨家功能，讓投資人可一站購足。

另一方面，統一證積極經營 Facebook、YouTube、Instagram 等社群媒體，LINE@官方帳號，目前累積粉絲數 55 餘萬人，居全券商之冠，影音平台還有固定的投資理財頻道「忠 10 表達」，每周與投資人互動，也不定期提供影片推廣理財及投資觀念，深受客戶喜愛。

展望未來，統一證指出，目標從流量經營的券商轉型成存量券商，由經紀通路轉型成以財富管理為主的通路，從傳統的人工接單轉型成數位化服務。