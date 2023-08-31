券商首創投資理財結合職場體驗 統一證辦理2023理財營

統一證券 (2855-TW) 近日舉辦「2023 統一綜合證券理財營」，活動結合投資理財、職場體驗和黃金職務 Coffee Chat，創證券業首次提供學子與業師近距離交流機會。

統一證說明，此次活動針對大專院校在校學生設計一日體驗活動，讓對證券業有興趣的學子提前一窺產業與職務現況，活動全額免費，經遴選後來自 60 位全台大專院校各系所在學學生參與。

此次理財營課程內容豐富，涵蓋證券產業認識、金融投資商品介紹、選股教學、資產配置和證券業職涯發展，並因應近年金融投資詐騙議題，介紹多種詐騙樣態、提醒應提高警覺評估風險，幫學員建立多元化的金融知識觀念。

為提供學子職業探索機會，此次統一證活動也同步結合企業參訪職場體驗，實際走訪職場環境，包含交易、研究、承銷、經紀和基金經理人等黃金職務，學子可依個人意願選擇感興趣的職務，與業師做更近一步交流、瞭解職務內容和所需具備條件。

統一證長期深耕校園，培植優秀金融人才，未來也將持續從證券專業出發，透過各項產學合作計畫，推廣正確投資理財觀念，提升學生金融素養，為新鮮人的職涯引路。

統一證強調，身為金融市場的一員，勢必要負起相當的企業社會責任，響應金管會強化金融教育政策，實踐 SDG 4 優質教育、SDG 10 消除不平等的目標，擴大金融永續影響力。