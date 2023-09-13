鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為84.95元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.24元下修至2.09元，其中最高估值4.25元，最低估值0.81元，預估目標價為84.95元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.25
|5.13
|5.52
|最低值
|0.81
|1.14
|2.27
|平均值
|2.07
|2.98
|3.77
|中位數
|2.09
|3.17
|3.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|823,992,540
|800,660,360
|776,803,400
|最低值
|667,024,000
|659,082,000
|687,035,000
|平均值
|729,722,580
|729,017,320
|726,320,560
|中位數
|730,613,920
|753,654,580
|705,008,560
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.51
|5.19
|0.78
|3.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。